VENEZIA «L'occupazione degli appartamenti destinati alle locazioni turistiche in centro storico è intorno al 10 per cento. In terraferma va un po' meglio, siamo intorno al 25 per cento, ma la situazione è grave e non si sta facendo nulla per questo settore, anzi».

A parlare è Silvia Boselli, vicepresidente regionale Fibbav, l'associazione che raggruppa circa 500 soci che affittano le proprie abitazioni come casa vacanza.

«Un'attività che creava anche un indotto, basti pensare a tutte le persone che forniscono i servizi, dalla pulizia alla lavanderia, dalle piccole manutenzioni al commercio al dettaglio destinato anche a chi soggiorna in città per qualche giorno. Ma siamo stati abbandonati, a meno che non si sia classificati come affittacamere non ci sono stati sostegni economici».

Boselli è amareggiata soprattutto per il comportamento delle grandi piattaforme di prenotazione internazionali: «Se ho rinunciato a un viaggio ad esempio in treno, Trenitalia mi rimborsa con un voucher spendibile entro un anno. Invece le piattaforme come Expedia e Booking si sono preoccupate subito di procedere al prelievo forzoso delle caparre dei clienti dai conti correnti dei locatari. Una procedura poco elegante, che ha privato gli ospitanti di una fonte di liquidità importante, in un momento come questo, che avrebbe dato ossigeno, in vista di una ripresa di cui per ora non si vede l'inizio. Ad esempio stentano a decollare anche gli accordi di riconversione degli appartamenti con l'università, nell'incertezza legata alla partenza dei corsi accademici».

Boselli se la prende anche con le istituzioni locali, in particolare la situazione peggiore è quella di alcune classificazioni di appartamenti, quelli che vengono gestiti dalle agenzie immobiliari, per le quali non è previsto alcun indennizzo.

«Eppure noi siamo esattori del Comune della tassa disoggiorno. Se non viene incamerata vengono meno anche i servizi per la città. Pensiamo alla tassa per l'asporto rifiuti, che è stata sospesa per il periodo del lockdown. Ora Veritas considera che siamo tornati alla normalità e viene applicata la tariffazione prevista. Ma la normalità è ancora ben lontana dall'essere raggiunta e ci troviamo alle prese con tanti costi, ma senza alcun corrispettivo o quasi».

La burocrazia, secondo la vicepresidente dell'associazione, è diventata un ostacolo insormontabile.

«Ci sentiamo presi in giro. Airbnb mi ha mandato un sostegno di 5,60 per l'emergenza Covid. E i clienti chiedono di venire a Venezia a prezzi sempre più bassi perchè dicono che sono in crisi. Ma non mi sembra un costo esagerato 50 euro per una sanificazione completa di un appartamento. Del resto abbiamo dei vincoli precisi dal punto di vista sanitario e noi non possiamo sgarrare».

Raffaella Vittadello

