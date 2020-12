LA POLEMICA

VENEZIA Il sindaco lo ha citato a più riprese, accusandolo di essere il «grande manovratore» che ha scippato al territorio i poteri su salvaguardia e laguna. In una conferenza stampa di fine anno particolarmente avvelenata, ieri, Luigi Bugnaro, ha dedicato più di una citazione al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Andrea Martella, colpevole - nella sua ricostruzione - di aver dato vita a quella Autorità per la Laguna che accentra i poteri, marginalizzando gli enti locali. Polemica che va avanti da mesi, rilanciata ora con foga dal sindaco. Il sottosegretario veneziano, ieri, non ha voluto ribattere alle accuse. «È un tipo di argomentazioni a cui non intendo replicare» ha commentato secco e sdegnato.

Rispondendo a una domanda generale su Mose, grandi navi e comitatone, Brugnaro è partito lancia in resta contro Martella. «Un grave scippo è stato fatto. E il vero manovratore è stato Andrea Martella. A fronte della sua mancanza di coerenza, resto basito. So che è una persona intelligente, sono deluso. Di fatto, in pieno agosto, ha inserito in un decreto un articolo che istituisce questa Autorità per la laguna che priva il sindaco di qualsiasi potere di decisione sulla salvaguardia. Un modo di amministrare profondamente sbagliato. Il sottosegretario ha fatto un danno alla città nella storia. E se ne vanta anche! Non c'è nulla di personale, ma non è questo il modo di amministrare la cosa pubblica». Brugnaro, in un altro passaggio, ha ricordato come Martella inizialmente appoggiasse il passaggio dei poteri dell'ex Magistrato alle acque dal Provveditorato alle Opere pubbliche alla Città metropolitana. «Poi quando vai a Palazzo Chigi, fai il contrario! E la coereanza? É per questo che la gente ha votato i 5 stelle. Poi però si sono trovati con l'anarchia. Incredibile questa amministrazione». Un po' ridendo, ma più con tono di sfida, ha chiamato in causa i giornalisti: «Conosco il potere che ha Martella, è il sottosegretario con la delega ai giornali. Ha fatto una grande offesa ai suoi elettori». Rispondendo ad un'altra domanda, Brugnaro ha tirato in ballo il sottosegretario. Quella sulle imprese impegnate nei lavori del Mose che non vengono pagate dal Cvn. «Io non ho poteri su questo fronte. Anche in questo caso bisogna chiedere a Martella, ma lui ha la delega alla comunicazione! Sul lavoro non ho potere. Faccio opera di moral suasion. Ci sono tante brave persone: il liquidatore Miani, il commissario Spitz, il provveditore Zincone. Ma più di questo».

Nel merito dei grandi temi lagunari, Brugnaro ha ribadito le sue note richieste su grandi navi, scavo dei canali, importanza del Mose. Ed è tornato a prendersela per i 60 milioni che il Comitatone non ha assegnato ai Comuni. Ha dato la sua versione colorita: «Avevo convinto tutti i consiglieri comunali a chiedere i 150 milioni di rifinanziamento di Legge speciale. Ho dovuto parlare cinque ore per convincerli. Sapete che gente abbiamo in Consiglio comunale! Poi in Comitatone non abbiamo avuto nulla: hanno finanziato il Provveditorato con i 60 milioni dei Comuni. Questo grazie a un emendamento del senatore Andrea Ferrazzi». Altra battuta rivolta ai giornalisti: «So che li avete votati, ma sono cavalli bolsi». Sull'accusa per l'emendamento, Ferrazzi ha voluto ribattere: «Il sindaco se l'è inventato. Non è vero. Piuttosto con i miei emendamenti ho portato decine di milioni a Venezia». E la polemica continua. (r. br.)

