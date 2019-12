LA POLEMICA

VENEZIA E' una furia Vittorio Bonacini, presidente dell'Associazione veneziana albergatori. Parla di un danno di circa dieci miilioni al giorno, anche se poi precisa che si tratta di mancati incassi e che sono cifre che servono a destare le coscienze.

«Di sicuro i nostri hotel perdono 5 milioni per le disdette», chiarisce. «L'economia alberghiera di questa città è in ginocchio per i prossimi mesi». Concetto espresso più volte, ma che torna a risuonare prepotentemente di fronte al silenzio istituzionale e a scenari a dir poco disastrosi per il settore ricettivo.

Colpa sì dell'acqua alta, ma soprattutto della doppia errata comunicazione verso i turisti, italiani e stranieri.

LO SFOGO

«È dal 12 novembre che non ci risolleviamo - attacca Bonacini - Parlo di doppio errore di comunicazione perché quando c'è acqua alta non viene spiegato cosa veramente significa per Venezia, che con 120 ad esempio la città è praticamente percorribile. L'altro errore, dopo il 12 novembre. è stato non dire che Venezia non era sommersa, che è viva, che è tornata alla normalità. Quando sento una giornalista americana che mi telefona per chiedermi se abbiamo bisogno di tende da campo o martelli pneumatici, capirete che mi cadono le braccia».

Ma Bonacini ce l'ha soprattutto con chi dovrebbe comunicare all'estero queste notizie, dire come stanno le cose, salvaguardare l'interesse di imprese e lavoratori. «Esiste un Ente nazionale per il turismo? Esiste un ministro, qualcuno a Roma che si prenda in carico questi problemi? Cosa ci stanno a fare? Lo sanno che sono a rischio centinaia di posti di lavoro per questa situazione?».

E ancora: «Possibile che tocchi a noi albergatori produrre un video, organizzare una conferenza stampa a Roma, per spiegare ai turisti stranieri che si può venire a Venezia, che il modo migliore per aiutarla è acquistare qui, venire qui, far girare la nostra economia?».

Il rischio, insomma, è veramente quello di vedere in ginocchio l'intero settore alberghiero.

«Ci sono colleghi - aggiunge il presidente - che dal 4 gennaio dovranno chiudere per assenza di prenotazioni Chiusure di settimane. Non era mai successo. Dopo il 12 novembre abbiamo avuto il 50 per cento di disdette di camere già prenotate. E altrettante le abbiamo di qui a marzo».

IL CARNEVALE

E in mezzo c'è il Carnevale, a fine febbraio. «Già, il Carnevale - sbotta ancora Bonacini - Non so come faremo, come faranno i nostri associati, perché è tutto ferno. Il silenzio delle istituzioni nazionali, su questo, è allucinante. Mi vergogno prima come italiano, poi come veneziano, quindi come presidente di questa categoria. Non c'è nessuno che ci è stato a fianco, Venezia non conta nulla, al di là di sostegni economici abbiamo bisogno di promozione, di comunicare esattamente quello che succede in città, di un'azione a lioello centrale, se è vero che il turismo è una risorsa per questo Paese. Non basta che siamo noi a muoverci, a portare qui i giornalisti stranieri perché si facciano un'idea».

Perché ci sono casi assurdi, raccontati dagli stessi albergatori in rete: cerimonie cancellate a maggio per paura dell'acqua alta (20 camere annullate per un matrimonio, ad esempio), richieste di informazioni assurde come quella di sapere se con la marea a 1.60 i bambini possono camminare o rischiano di finire sotto acqua.

Tomaso Borzomì

