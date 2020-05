LA POLEMICA

VENEZIA È dura la presa di posizione di Gianni De Checchi, storico Segretario della Canfartigianato veneziana nel commentare la notizia del prossimo approdo dei lancioni Gran Turismo alle fondamente Nuove . «È incredibile - dice De Checchi - Mentre è in corso un dibattito, per la verità un po' stanco e rituale - senza particolare guizzi né colpi di reni particolari sul futuro ipotetico della città, Venezia perpetua suo malgrado la sua crisi come città e prenota il suo futuro, se possibile peggio del presente. È quello che sta succedendo alle Fondamente Nuove. Liquidato - afferma De Checchi- con poche righe da qualche giornale, il nuovo pontile della Cooperativa Ducale alle Fondamente Nuove è il punto di partenza dell'occupazione manu militari dell'unica zona rimasta popolare e popolosa a Venezia, forse con una parte di Castello. Un terzo della popolazione residente rimasta a Venezia vive a Cannaregio - conferma De Checchi- sestiere fino a oggi abbastanza riparato dalle moltitudini di turisti giornalieri che portano a Venezia i loro costi e sì e no portano via qualche caffè, molti gelati, oltre a souvenir da pochi euro. E questi sono, in gran parte, i turisti dei cosiddetti lancioni, spiace a dirlo ma è così. Questo tipo di turismo va contingentato, va attenuato, non certo aumentato e soprattutto non diluito, distruggendo altre parti di città fino ad oggi preservate non si sa come. È inconcepibile - dice De Checchi- come a Venezia, città delicatissima e dagli equilibri assai fragili, un Ente pubblico come il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche possa agire in perfetta solitudine concedendo spazi acquei, strategici per la città, in concessione, senza che le autorità locali ne sappiano niente. Basti pensare che il nuovo pontile nasce adiacente alla cavana delle ambulanze dell'Ospedale Civile, con gli ovvi pericoli di intralcio alle manovre in emergenza che ognuno può facilmente immaginare». Il Segretario della Confartigianato ricorda un caso emblematico successo al Lido al Pip delle Terre Perse, dove con una manovra del tutto autonoma l'allora Magistrato alle Acque ha concesso tutta la riva del Pip a uno o due privati di fatto occludendo l'accesso all'area. In pratica ci sono aziende ubicate dentro un insediamento produttivo senza accesso all'acqua . «Incredibile - tuona De Checchi- Mi piacerebbe potermela prendere con il sindaco, con una Giunta, invece al sindaco va tutta la mia solidarietà, perché non ha i minimi strumenti che dovrebbe avere per pianificare il proprio territorio. È una vergogna. È chiaro che non entro nel merito degli affari pur legittimi della cooperativa. Ognuno è libero di chiedere ciò che vuole. Ma l'Ente pubblico esiste proprio per dire quali sono gli interessi da difendere e da far prevalere, se quelli del privato o quelli della collettività presente e futura. I nostri figli che si troveranno una città che sarà peggio di Disneyland, almeno lì gli ingressi sono a numero chiuso, e quando sono troppi gli altri aspettano. I parlamentari si muovano, e impediscano subito almeno altre iniziative future. Non è possibile che decidano in 10 su Venezia. Che decida uno solo, almeno sapremo con chi prendercela».

Daniela Ghio

