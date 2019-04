CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAUna piazza più ordinata che potrà offrire un servizio migliore a cittadini e turisti. Questo il concetto espresso dall'Appe (Associazione Provinciale Pubblici esercizi) e dall'assessore Antonio Bressa in merito alla chiusura anticipata del mercato di piazza dei Signori (il sabato cesserà alle 18 e non più alle 19). La novità ha sollevato le proteste dell'associazione Residenti Centro Storico, che si lamenta per «la situazione di invivibilità e di inquinamento acustico provocata dai clienti dei locali». L'inquinamento...