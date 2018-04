CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAUDINE «Sono la mamma Paola nessuna strumentalizzazione su Giulio, chi va a trovarlo in cimitero non si fa la foto che non abbiamo mai voluto, fatto gravissimo». Con queste parole nella serata di lunedì, Paola Deffendi, mamma di Giulio Regeni, il ricercatore universitario friulano scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016 e trovato morto il 3 febbraio, ha criticato duramente il gesto del segretario reggente del Pd Maurizio Martina che, nell'ambito della sua visita in Friuli Venezia Giulia per sostenere Sergio Bolzonello candidato...