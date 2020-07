LA POLEMICA

UDINE Dati mai forniti, confronti negati e scelte calate dall'alto. I sindacati non ci stanno, annunciano una mobilitazione regionale, uno sciopero a Pordenone e invocano una riforma per l'assistenza territoriale, un vulnus emerso in tutta la sua gravità durante l'emergenza Covid-19. «Le scelte su un tema centrale come la sanità vanno condivise con la società civile affermano i segretari regionale della Cgil, Cisl e Uil, Villiam Pezzetta, Alberto Monticco e Giacinto Menis, annunciando la manifestazione in programma a Trieste mercoledì 22 luglio urge un confronto aperto e serio». L'ultima richiesta risale a quasi due mesi fa, ma la Regione non ha aperto le porte. Un appello che i sindacati confederali lanciano anche a nome delle federazioni del lavoro pubblico e dei pensionati.

DIECI PUNTI

«Abbiamo sintetizzato le criticità da affrontare in dieci punti, che non riguardano soltanto l'emergenza Covid-19, ma tutti i nodi lasciati irrisolti da ben due riforme sanitarie - affermano i sindacati - È solo una sintesi concentrata delle priorità e delle ragioni che ci porteranno in piazza. Se questa esigenza continuerà a non trovare risposta, la strada non potrà che essere quella della mobilitazione». 10 punti che toccano i nodi della sanità a partire dalle liste d'attesa che presentano «un pesante aggravio dell'arretrato accumulato» e sui cui si chiede un allungamento degli orari degli ambulatori con nuove assunzioni, ma senza ricorrere al privato, dove «nel 2019 la giunta regionale ha aumentato dal 3,8 al 6% la quota di spesa sanitaria dedicata al convenzionamento con i privati con un aumento annuo pari a circa 50 milioni delle prestazioni private erogate in convenzione. Non può essere questa la strada per affrontare la crescita delle liste di attesa. Per questo ribadiamo con forza il nostro no a un maggiore ricorso al privato e rivendichiamo un deciso e coerente piano di potenziamento della sanità pubblica». Altro tema caldo quello del personale, incrementato solo per far fronte all'emergenza. Ma se si guarda indietro, dal 2010 al 2018 la sanità del Fvg ha visto la perdita di 600 unità tra i lavoratori del comparto «e sui numeri delle assunzioni fatte per gestire l'emergenza non abbiamo certezze: si aggirano attorno alle 500 unità, ma in molti casi si tratta di personale precario» seppure tra marzo e maggio siano state prestate ben 57mila ore di straordinario, «per un valore mensile pari a 128 lavoratori a tempo pieno». E anche su questo punto i sindacati chiedono dati certi come chiedono l'aggiunta di alcuni milioni per coprire il piano ferie per il quale «servono ben oltre 2 milioni messi a disposizione precisa il segretario della Cisl-Fp, Massimo Bevilacqua e le ferie non si possono coprire con le risorse aggiuntive regionali. La Liguria, ad esempio, di milioni ne ha messi 9». Ma di risorse si parla in termini anche più ampi, come quelle da destinare alle Regioni speciali, «esiste già una stima di ripartizione, pari a circa 450 milioni, che dovrebbe consentire non solo di mettere in sicurezza la spesa corrente, ma anche di varare un piano di rafforzamento indispensabile».

TERRITORIO

«L'emergenza Covid ha evidenziato i punti deboli della sanità e il tema dell'assistenza territoriale viene da lontano. Spesso abbiamo una visione ospedale-centrica. I nostro ospedali sono buoni, ma il tema grosso è l'assistenza sul territorio, uno dei temi che mettono a dura prova la tenuta della famiglie, dal punto di vista economico e psicologico spiega Pezzetta . Un grosso sforzo va fatto per rilanciare la sanità nel territorio. Questo è uno dei temi su cui chiediamo un vero cambio di marcia alla Regione. Serve un piano si cui dare un'accelerata e il ricorso al Mes, su cui vorremmo capire la posizione della Regione, porterebbe oltre 700 milioni».

Lisa Zancaner

