TRIESTE In provincia di Pordenone, il servizio scuolabus - anche se all'ultimo minuto - è partito regolarmente. Più seria, invece, la situazione in sette comuni della provincia di Udine, nei quali il servizio è saltato a causa delle inadempienze palesate da una ditta di Lecce vincitrice dell'appalto. Sul tema ieri è intervenuta la forzista Mara Piccin: «È grave la situazione determinatasi nei Comuni friulani dove il servizio scuolabus non è al momento stato attivato, in quanto la ditta che si è aggiudicata l'appalto attraverso la centrale unica di committenza non ha inviato tutta la documentazione: almeno nei momenti emergenziali, come quello attuale, ai sindaci deve essere ridato potere decisionale sui servizi, evitando i meccanismi della Centrale unica di committenza che, come già osservato in altre occasioni, portano a questo genere di complicazioni e non certo agli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza». Così la consigliera regionale Mara Piccin (Forza Italia) ha commentato le notizie di stampa circa i disagi subiti da amministrazioni e famiglie per la mancata attivazione del servizio scuolabus.

«In un momento delicato per la scuola aggiunge - che già subisce le incertezze organizzative determinate dall'inadeguatezza della ministra Azzolina, oltre che conseguenti all'emergenza sanitaria, non possono aggiungersi simili disservizi. Nella consapevolezza che, nell'obbligatorietà della Cuc imposta dalla scorsa amministrazione regionale, a essa non ci si può sottrarre, va trovato un modo per bypassarla almeno in un sistema emergenziale qual è quello in cui, senza dubbio, si trova l'istruzione in questo momento».

Oggi alle 10.30, nella sala riunioni dell'Hotel ristorante Allegria, in via Grazzano 18, a Udine, il gruppo consiliare del Patto per l'Autonomia denuncerà le «conseguenze della malagestione degli appalti regionali, in particolare nel settore del trasporto scolastico, un servizio che è venuto meno in diversi Comuni del Friuli-Venezia Giulia, con gravissimi disagi per le famiglie e gli enti locali»

Saranno presenti i consiglieri regionali del Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli. Sono previsti interventi di amministratori locali e di rappresentanti di soggetti di Lazio e Piemonte fortemente penalizzati dai disservizi e dalle inadempienze dell'azienda Tundo Vincenzo SpA, che si stanno riscontrando in questi giorni anche in Friuli-Venezia Giulia dove l'azienda pugliese si è aggiudicata la gestione del servizio di trasporto scolastico regionale in 31 Comuni.

Era stato proprio Moretuzzo, per primo, a sollevare il caso in Friuli Venezia Giulia.

