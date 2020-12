LA POLEMICA

TREVISO «Vaccinarsi contro il coronavirus è un dovere deontologico. A dirlo è Luigino Guarini, presidente dell'Ordine dei medici di Treviso. Ad oggi non è obbligatorio. I medici che rifiutano il vaccino anti-Covid non rischiano sanzioni. Ma la lente è puntata anche su quanto viene detto dai camici bianchi. «Nel nostro codice sono presenti riferimenti precisi in merito al rischio di creare falsi timori tra i cittadini specifica Guarini valuteremo qualunque posizione che possa dar adito a dubbi». Non si entra in casi specifici. Evidentemente, però, tra le prese di posizione pubbliche verrà vagliata anche quella di Riccardo Szumski, medico di famiglia e sindaco di Santa Lucia di Piave, che ha specificato che lui al momento non si inietterebbe il vaccino anti-Covid, evidenziando perplessità sul percorso che ha portato alla produzione del siero.

IL PRECEDENTE

L'Ordine dei medici non apre fronti polemici. Ma a livello generale parla in modo netto. Proprio l'Ordine di Treviso, tra l'altro, nel 2017 è stato il primo in Italia a radiare un medico, Roberto Gava, per le sue posizioni critiche in tema di vaccini, radiazione resa operativa giusto un mese fa dalla commissione del ministero della Salute. «Il nostro compito è di essere attenti e di lavorare come abbiamo sempre fatto. Vale per i vaccini come per tutto il resto sottolinea Guarini l'auspicio è che chi ha avuto una formazione di scienza non la rinneghi. L'opinione personale può essere legittima in fase di ricerca. Ma quando si arriva a una conclusione, sancita dall'approvazione definitiva, si parla di scienza. Che non è democratica e non è opinabile. La libertà di espressione è un'altra cosa. Altrimenti ritorneremmo all'epoca dei ciarlatani. Oggi è indispensabile che gli operatori della sanità non siano inconsapevolmente fonte di diffusione del Covid. Si tratta di tutela della salute pubblica, che è sempre superiore a quella individuale aggiunge a livello giuridico potranno essere fatte altre considerazioni, ma sul piano deontologico non è giusto che un paziente che va dal medico rischi di essere contagiato dal coronavirus».

LA CAMPAGNA

Il discorso alla fine vale per i medici come per le altre figure della sanità e dell'assistenza. Negli ospedali il tasso di adesione è del 90%. Il timore è che nelle case di riposo possa essere più basso. Ma intanto si parte. La campagna di vaccinazione anti-Covid decollerà nel primo giorno del 2021. Da qui al 25 gennaio arriveranno nei congelatori di Vittorio Veneto circa 6mila dosi della Pfizer a settimana. Per un totale di 30.895 vaccini. Venerdì e sabato verrà vaccinato il personale dell'ospedale di Treviso. Domenica toccherà a Vittorio Veneto e Montebelluna. E il 6 gennaio a Conegliano, Oderzo e Castelfranco. «In quattro giorni vaccineremo oltre 6mila persone: tutto il personale dei nostri sei presidi ospedalieri», annuncia Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl trevigiana. Il richiamo sarà a 21 giorni. Nelle case di riposo la campagna partirà dopo il 4 gennaio, cominciando dalle strutture senza casi Covid. Tra anziani e operatori, ci sono 15mila persone. «L'obiettivo è completare la vaccinazione di tutti gli ospiti e il personale nell'arco di tre settimane», specificano dall'azienda sanitaria. Di seguito, il 23 gennaio ci sarà il Vaccination day per il personale sanitario sul territorio, tra distretti, medici di famiglia, pediatri, guardie mediche, Usca e strutture sanitarie private. Oltre 6mila operatori verranno convocati in otto centri. In attesa di conferma, l'elenco indica il Sant'Artemio a Treviso, il Palapace a Cornuda, Casa Riese a Riese, il Palacicogna a Ponzano, il palazzetto De Vidi a San Biagio, l'ex Foro Boario a Oderzo, l'ex biblioteca a Susegana e la palestra Pontavai a Vittorio Veneto. Il richiamo verrà eseguito il 13 febbraio con le stesse modalità. Da marzo verranno vaccinate le forze dell'ordine, i lavoratori dei servizi essenziali e le persone già colpite da pesanti patologie. Dopodiché si aprirà a tutto il resto della popolazione, partendo da chi ha più di 80 anni.

M.Fav.

