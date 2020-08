LA POLEMICA

TREVISO Test sierologici ai docenti: quasi il 40% dei medici di base dice no. E l'azienda sanitaria è costretta a cambiare strategia. In ogni comune una task force mandata direttamente dall'Usl contribuirà a effettuare i tamponi sugli insegnanti scoperti. Lunedì arriveranno i tamponi in distretto, martedì il direttore generale Francesco Benazzi vedrà i sindaci trevigiani chiedendo di mettere a disposizione dei locali adatti per una sessione cumulativa di tamponi.

TEMPI STRETTI

Manca meno di un mese all'inizio della scuola e ci sono 18 mila persone da testare. Ma all'accordo non hanno ritenuto di aderire i medici di base dello Snami, sindacato che raggruppa oltre il 36% dei medici di base trevigiani. E anche tra gli iscritti alla Fimmg ci sono perplessità che riguardano soprattutto l'opportunità di tenere i test negli ambulatori e la mancanza di copertura assicurativa per il medico in caso di contagio. «Non siamo contrari perchè non vogliamo aiutare la popolazione in questo momento - sottolinea però Bruno Di Daniel, presidente provinciale dello Snami - siamo molto preoccupati perchè c'è un rischio importante negli ambulatori dei medici di famiglia. Stiamo cercando di ridurre l'ingresso negli ambulatori per evitare il contagio. Mescolare persone suscettibili di malattia come scompensati, anziani, diabetici, neoplastici con persone che potenzialmente possono avere il virus rischia di far esplodere il contagio e di mettere a rischio proprio le fasce più fragili. Inoltre facendo i test non potremmo più seguire i nostri malati: solo per leggere il test ci vogliono 30 minuti, ogni medico ha in media 50 docenti da processare. E gli altri? Insomma, per noi è un'idea che non ha senso. Questa cosa deve essere organizzata in altro modo: siamo disponibili ad andare come volontari a fare i test ai docenti ma in un ambiente sicuro per i pazienti, non nei nostri ambulatori».

LE DIVERGENZE

All'origine del diniego anche questioni contrattuali. «Il discorso del pagamento esiste - ammette Di Daniel - non tanto per la prestazione, quanto per i costi di sanificazione degli ambulatori e di smaltimento dei materiali. Si tratta comunque di un accordo passato sopra le nostre teste, ed è un compito che non fa parte del lavoro del medico di famiglia».

L'ORGANIZZAZIONE

Incassato il no dello Snami la Usl 2 ha riorganizzato il servizio. «Lunedì arriveranno i test nei diversi distretti: ieri ho fatto inviare una lettera ai medici di base. In base a quanti ritireranno i kit sapremo che forze alternative mettere in campo. Martedì ho convocato i sindaci della provincia: la nostra richiesta è che i comuni mettano a disposizione dei locali pubblici sicuri per poter effettuare la campagna di test con il personale dell'Usca. Poi sentiremo il Provveditorato per dare informazioni precise ai docenti: chi non potrà andare dal medico di base saprà dove rivolgersi». Entro la metà della prossima settimana l'obiettivo dell'azienda sanitaria è fornire tutte le indicazioni definitive a professori e personale Ata. «Voglio tuttavia ringraziare quei medici che hanno dato la propria libera adesione a questo protocollo. E ribadisco il mio ringraziamento alla Fimmg che ha dato completa disponibilità in questo momento di emergenza». Dalla Fimmg Brunello Gorini ribadisce che la stragrande maggioranza degli associati ha già acconsentito ai tamponi. «A noi invece risulta che ci siano stati molti no-tiene a precisare Salvatore Cauchi, presidente regionale dello Snami- A quanto mi consta anche un terzo della Fimmg si è detto contrario, ma senza dubbio noi siamo per il no. Non ci sono regole precise, e soprattutto per noi non ci sono tutele. Abbiamo proposto di fare delle maxi sessioni tipo quella al Palaverde ma non è stato possibile. Non può ricadere tutto sui medici di base. È un problema dello Stato e lo deve ora affrontarlo». I test dovrebbero partire dal 24 agosto 2020 e sino ad una settimana prima che inizino le attività didattiche: l'obiettivo è partire con una situazione epidemiologica chiara e trasparente.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

