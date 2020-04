LA POLEMICA

TREVISO Non tutte le case di riposo hanno seguito le indicazioni date dall'Usl per contenere i contagi da coronavirus. È la bacchettata che Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria, riserva ai centri servizi per anziani. Il problema ha riguardato in particolare la gestione degli isolamenti precauzionali degli operatori in caso di sospetto contagio. «Avevamo detto alle case di riposo di avvertire il nostro servizio Igiene e sanità pubblica nel momento in cui c'era qualche operatore da isolare. Ma qualcuno ci ha obbedito un po' meno di altri rivela Benazzi la segnalazione era fondamentale per fare il modo che l'Usl avesse poi la possibilità di seguire gli operatori in isolamento a domicilio. Invece è successo che in qualche residenza sono stati messi a casa. E non si sa se per malattia o per altro. Sarebbe stato opportuno segnalarli». Non vengono fatti nomi. Fatto sta che il numero di operatori delle case di riposo risultati positivi al Covid-19 è sempre più alto.

I NUMERI

Sono 32 solo al Cesana Malanotti di Vittorio Veneto. Più altrettanti in quarantena preventiva. Sette in Casa Fenzi di Conegliano. Più altri 15 in isolamento precauzionale. Altre 12 positività sono emerse tra il personale della Santa Maria de' Zairo di Zero Branco. Mentre nella Ca' dei Fiori di Casale sul Sile il coronavirus ha complessivamente colpito una ventina di operatori, compreso il direttore e la coordinatrice, senza risparmiare nemmeno gli uffici amministrativi. Tanto che ora l'Usl sta cercando di correre ai ripari trovando personale per sostituire chi è in assenza forzata. L'azienda sanitaria ha pubblicato un avviso che scadrà venerdì. Al momento si sono fatti avanti tre infermieri e 25 operatori. Altri verranno messi a disposizione dalle cooperative Girasole, Orchidea e Terra Fertile. Più 14 operatori del San Camillo: 10 destinati alla casa di riposo di Casale e 4 a quella di Zero Branco. L'Usl ha chiesto un aiuto anche alla casa di cura Giovanni XXIII di Monastier. Da venerdì, inoltre, inizieranno ad arrivare i 58 termo-scanner acquistati dall'azienda sanitaria per controllare la temperatura a tutte le persone che entreranno nelle case di riposo. «Voglio citare un caso esemplare: lo Zalivani dell'Israa di Treviso dice Benazzi qui c'è stata un'organizzazione perfetta. In questo momento è fondamentale. I coordinatori dei centri servizi per anziani devono controllare il personale. E' l'unico modo per frenare la trasmissione del virus». Intanto continua il programma di screening totale nelle case di riposo attraverso i test rapidi per evidenziare l'eventuale presenza del Covid-19. Oggi toccherà agli anziani e agli operatori della Tre Carpini di Maserada, dove negli ultimi giorni sono stati registrati tre decessi sospetti.

IL RECLUTAMENTO

L'Usl sta cercando sostituti anche per il personale degli ospedali. Gli ultimi medici reclutati attraverso la libera professione sono giovanissimi. Si guarda in particolare all'Anestesia di Montebelluna, che ha contato tre specialisti positivi, uno dei quali ricoverato. Qui ora prenderanno servizio due medici di 25 anni, da poco laureati. Altri due, uno di 25 e uno di 28 anni, andranno a rafforzare gli organici dei pronto soccorso di Treviso e Oderzo. Più dieci specializzandi arrivati grazie all'accordo con l'Università di Padova: 7 per la Medicina, 2 per l'Anestesia e uno per la Pneumologia di Treviso. E poi arriverà anche un'ostetrica individuata attraverso la graduatoria dell'azienda socio-sanitaria territoriale di Bergamo Est. «Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica specificano dall'Usl al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e garantire i livelli essenziali di assistenza, si rende indispensabile conferire con urgenza incarichi a rapporto libero professionale». Ormai si è quasi all'ultima fila di medici disponibili.

Mauro Favaro

