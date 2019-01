CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICATREVISO No a una Treviso formato Disneyland. Luigi Calesso e Coalizione Civica aspettano la fine della festa in piazza per l'ultimo dell'anno per esprimere in giudizio che, in verità, hanno fatto ben poco per tenere nascosto: la bocciatura non solo della scenografia voluta dall'amministrazione Conte per celebrare le feste natalizie, ma anche di una programmazione culturale che ritengono tarata più sullo spettacolo che sull'approfondimento, lo studio e la reale valorizzazione del patrimonio artistico trevigiano. L'ACCUSA«Noi di...