LA POLEMICATREVISO Mario Conte ha promesso che se sarà eletto sindaco istituirà a Ca' Sugana la figura del disability manager. «Vaglierà le pratiche per garantire che ogni angolo della città sia accessibile a tutti, evitando a chi è disabile di fare 18 code agli sportelli ha detto il candidato di Lega e centrodestra per prima cosa renderemo accessibili le mura di Treviso, che oggi non lo sono». È scoppiato un polverone. Sono arrivate valanghe di reazioni. GIÀ PREVISTO«Si tratta di una figura già prevista risponde Ofelio...