LA POLEMICATREVISO E dopo i danni, la pioggia di reazioni. «Così vengono a galla tutte le bugie della Giunta» tuona il centrodestra. «Impossibile prevedere un nubifragio così violento» replicano Michielan e Manildo. Mario Conte, candidato sindaco del centrodestra, posta un collage di foto - denuncia e poi parte per un giro di ricognizione nelle zone più colpite.L'ATTACCO«Sono stati spesi 1 milione e 750 mila euro, soldi di trevigiani, per trovarci in questa situazione e non aver praticamente risolto niente - tuona Riccardo Barbisan,...