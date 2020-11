LA POLEMICA

TOLMEZZO «È anche grazie al lavoro delle associazioni del terzo settore che si possono superare i momenti di crisi». Con queste parole il vicesindaco di Tolmezzo Fabiola De Martino commenta la proposta arrivata dall'associazione di promozione sociale Reset. Il presidente Enrico Radivo aveva riferito di avere a disposizione dei gazebo, proponendo di utilizzarli presso il centro tamponi di via Marchi per le persone che devono aspettare all'esterno.

Un'iniziativa che è arrivata dopo una settimana di polemiche per i ritardi e le attese da parte dei cittadini che dovevano effettuare i test, tanto che in più di una occasione è stato richiesto l'intervento della Polizia Locale e dei Carabinieri. «Fila lunghissima con attese anche di un'ora e nulla si muove - hanno raccontato alcune persone -. Positivi, anziani, ritardi e carenze, una situazione davvero complicata». La risposta di chi quotidianamente è sul campo non è tardata ad arrivare: «Ci siamo ritrovate con una lunga fila di persone di cui non sapevamo niente, che non erano in programma e di cui mancava tutta la documentazione - ha raccontato una delle infermiere su facebook - la manovra nasale è solo una minima parte di tutto il lavoro che c'è dietro. Siamo rimaste destabilizzate perché con il numero di operatori presenti in quel momento in struttura non saremmo riuscite a fare tutto e non intendo solo il puro tampone. Dall'alto poi si sono organizzati, ci hanno mandato prima rinforzi e successivamente i documenti mancanti che altrimenti avremmo dovuto produrre e cosi siamo riusciti a fare tutto».

Sentita l'Azienda Sanitaria è arrivato il nulla osta per il posizionamento di alcune strutture temporanee per lo stazionamento degli utenti in attesa del tampone (utili specialmente in caso di pioggia), anche se è stato garantito che, entrando a regime, le attese dovrebbero diventare praticamente nulle. I gazebo sono fermi in magazzino visto che le attività sono totalmente sospese spiega Radivo -. Non saranno delle strutture perfette per questo utilizzo, ma come consiglio direttivo ci sembrava giusto mettere a disposizione il nostro materiale per la comunità proprio nello spirito di valorizzazione del territorio che caratterizza la nostra associazione». «Spero sia solo una situazione temporanea e che si risolvano tutti gli aspetti organizzativi aggiunge Radivo -. Per quanto possibile la nostra associazione, come molte altre della zona, è sempre pronta a collaborare con le istituzioni, che lavorando in sinergia possono bypassare le lungaggini burocratiche che caratterizzano la pubblica amministrazione. Nella mattinata di ieri, quindi, sono stati montati alcuni gazebo proprio all'ingresso del centro tamponi, nella struttura messa a disposizione dal Comune. Abbiamo sentito l'Azienda sanitaria anche per predisporre un elimina code elettronico all'ingresso» aggiunge il vicesindaco Fabiola De Martino.

