La chiusura delle operazioni di voto porta a caldo qualche polemica sulla correttezza di come si sarebbero svolte in alcuni seggi. La denuncia arriva da Terra & Acqua del candidato sindaco Marco Gasparinetti, che riferisce la testimonianza di due elettori i quali, al seggio 12 e 19 delle scuole Venier e Sansovino, si sarebbero accorti che il tratto di matita provata su un foglio bianco era cancellabile con la gomma. «Questo fatto è indicativo di qualcosa che non va. È un altro episodio che getta ombre sulle elezioni comunali lagunari», scrive in una nota Gasparinetti aggiungendo: «Chiediamo trasparenza. Le matite non cancellabile e prive del logo del ministero dell'Interno arrecano un danno potenziale alla democrazia comunale». Interpellato, il dirigente dell'Ufficio elettorale comunale Dario Zoli spiega: «Sì, ci sono giunte segnalazioni sulle matite non copiative. Sarà nostra cura procedere alle verifiche del caso, a campione, non appena tutte le matite ci saranno restituite dalle singole sezioni». Polemiche investono anche alcuni comportamenti di sostenitori della Lista Brugnaro sindaco. Dagli scrutatori con la mascherina e la spilletta d'ordinanza, ai bambini che giocano nei cortili delle scuole con le magliette griffate, fino a rappresentanti di lista un po' troppo solerti nell'accompagnare alcuni elettori consigliandoli su come votare. Il candidato sindaco del centrosinistra Pier Paolo Baretta parla di casi segnalati alla scuola Valeri di Favaro, alla Guggenheim e Vecellio di Mestre e all'Einaudi di Marghera. «Fatti gravi commenta Baretta e diffusi in tutto il territorio, che confermano una gestione scorretta della campagna elettorale. È necessaria una grande attenzione ai seggi durante lo scrutinio. Procederemo con una segnalazione al Prefetto dei casi di illeciti». Molte le segnalazioni sulle chat dei referenti di lista e dei candidati. «Al Barbarigo una signora fucsia faceva da padrona di casa tipo valletta, smistando e accompagnando gli elettori»; «Nei pressi delle scuole si dovrebbe usare solo la mascherina chirurgica, quelle fucsia andrebbero tolte»; «Al seggio 13 di Sant'Elena un componente ha pubblicizzato gadget fucsia, non credo sia lecito», alcuni dei messaggi. In alcuni casi sono intervenute le forze dell'ordine. (a.spe.)

