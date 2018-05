CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAROVIGO Il Civico e una vicenda che interessa un politico perché i lavori di ristrutturazione del locale in pieno centro, in Corso del Popolo, e le irregolarità nel cantiere che sono state contestate dal controllo a sorpresa del Nucleo carabinieri dell'Ispettorato del lavoro, fra le quali quelle sul non corretto inquadramento dei tre stranieri di origini nigeriane impiegati, portano dritti al consigliere comunale di Forza Italia Giacomo Sguotti, padre fra l'altro di Alessandra, assessore alla Cultura del Comune di Rovigo e...