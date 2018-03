CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAROVIGO All'ex Marco Polo c'è ancora amianto. Ma basterà sostituire parte dei termosifoni per completare finalmente la bonifica della scuola, pronta, a partire da settembre, a ospitare il liceo classico Celio-Roccati.SOPRALLUOGO SPISALDopo giorni di attesa, è la stessa Provincia ha rendere noti i risultati dell'ultimo sopralluogo effettuato dall'Arpav e dallo Spisal nell'edificio di via De Gasperi. «L'unica presenza di amianto accertata nell'ex istituto Marco Polo - spiega la Provincia - è in una guarnizione del...