LA POLEMICAROMA Si va verso una prova di forza, e una conta di rottura, oggi all'assemblea nazionale del Pd. Le trattative tra le varie correnti dem continuano, ma sembra che non si sia trovato un punto di intesa tra l'area di Matteo Renzi e le altri componenti che sono intenzionate a chiedere di votare Maurizio Martina come segretario, con i renziani che invece frenano. Condivisa da tutti è invece l'idea di tenere il congresso entro l'anno, mentre c'è attesa per l'annunciato discorso dell'ex premier Renzi che era disposto a non intervenire...