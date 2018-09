CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAROMA L'incontro è previsto per questa mattina ma, al di là del dichiarato ottimismo della Germania, l'intesa sul rimpatrio dei migranti «registrati» in Italia è ancora lontana. Anzi, fonti del Viminale smentiscono qualunque accordo o firma sul rientro verso questo lato delle Alpi di chi ha passato il confine pur essendo stato inizialmente registrato in Italia. Il ministero dell'Interno dice anche di più: l'accordo con i tedeschi riguarderebbe «il futuro» ma non ciò che è accaduto finora che non sarebbe al centro della...