LA POLEMICAROMA Il freddo linguaggio del resoconto stenografico la racconta così: «Vive proteste dei deputati del Partito democratico», «si avvicinano al banco della presidenza e, protestando, si dirigono verso l'uscita». Solo un pallida idea della bagarre che per qualche minuto ha regnato sovrana nell'aula della Camera, con il presidente Fico che per un attimo smette i panni di arbitro per tornare a indossare quelli del partigiano pentastellato. Cominciata con il segno delle manette mimato dal deputato del M5s Giuseppe D'Ambrosio verso...