CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAROMA Gli immigrati sono decisivi per la sostenibilità futura del sistema previdenziale italiano, per tutelare il quale occorre non smontare le riforme del passato. All'ultima relazione annuale del proprio mandato, il presidente dell'Inps Tito Boeri ha toccato con particolare forza temi che aveva già affrontato in passato, ma che si presentano particolarmente sensibili in questa fase di avvio del nuovo governo M5S-Lega. E così le reazioni sono arrivate immediate e puntuali, a partire da quella del ministro degli Interni Salvini,...