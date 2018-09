CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAROCCA PIETORE «Mai io mi sarei comportato così. E se le cose stanno così, la prossima volta l'onorevole Roger De Menech potrebbe pensare di farsi votare a Trento, sarebbe la soluzione migliore». Il sindaco di Rocca Pietore Andrea De Bernardin che oggi accoglierà il Consiglio regionale del Veneto sulla Marmolada, non usa mezzi termini nel condannare la decisione dei consiglieri regionali del Partito Democratico di non partecipare alla seduta: «E per di più sostenuti in questo da un parlamentare bellunese». Sulla Marmolada,...