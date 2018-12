CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAPORDENONE «Un euro e quaranta centesimi per parcheggiare la macchina in centro storico per un'ora, una cifra che sta allontanando i clienti dai negozi di corso Vittorio Emanuele e più in generale da tutto il centro storico». E ancora: «Ci sentiamo abbandonati, le associazioni di categoria non ci difendono e il Comune non ci risponde». La protesta si leva proprio nei giorni più caldi dello shopping natalizio dall'interno del negozio d'abbigliamento Falcomer, in pieno corso Vittorio Emanuele II. Si tratta di una delle attività...