LA POLEMICAPORDENONE Un certificato per venderà il vin brulè al banco. Un altro per dimostrare di essere in grado di spegnere il fuoco in un tempo predeterminato. Poi i parcheggi, da posizionare a debita distanza dalla pira, e ancora le autorizzazioni, le garanzie. Così l'accanimento sulle associazioni che organizzano eventi sta raggiungendo il picco, colpendo i falò epifanici e decimando gli appuntamenti in programma in provincia tra la serata di oggi e quella di domani. IL PROBLEMANon se ne parla da tempo, perché si pensava che il...