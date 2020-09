LA POLEMICA

MESTRE «Comincia male. Irriguardoso. Offensivo. Di più: vergognoso». L'invettiva di Brugnaro contro in veneziani, in sostanza accusati di non averlo votato in massa come accaduto invece a Mestre (Basta con l'arriva Brugnaro, quello che viene dalla periferia, a risolvere i problemi del centro storico. E' finita questa storia, i cassonetti a Venezia non li pulisco più) impedendogli di fare cappotto anche nelle Municipalità, non va giù al Pd, che proprio in centro storico ha confermato di avere il suo zoccolo duro. E replica per le rime al neoconfermato sindaco, invocando rispetto per chi ha invece scelto di guardare a centrosinistra nel segreto dell'urna.

DURA REPLICA

«E' stato irriguardoso, gli elettori sono tutti uguali ed hanno diritto allo stesso rispetto, in particolare se si vuole collaborare, evitiamo toni di questo tipo - dice Pier Paolo Baretta, candidato sindaco del centrosinistra ed ora capo in pectore dell'opposizione in Consiglio comunale - Il sindaco comincia male. Le frasi rivolte ai cittadini di Venezia sono offensive e l'attacco a chi ha sostenuto la mia candidatura sbagliato e sopra le righe. Lo invito a cambiare tono. Nessuno, peraltro, si intimidisce. Non è alzando la voce che si affrontano le questioni e si risolvono i problemi o si avvia l'annunciato dialogo. Non mi pare che Brugnaro possa scagliare la prima pietra, il mio vuole essere un richiamo a uno stile di confronto all'altezza dei programmi che abbiamo».

Va giù pesante anche Monica Sambo, ex capogruppo Pd, la candidata in assoluto più votata in questa tornata elettorale: «Vergognoso rivolgersi così ai veneziani, Brugnaro deve essere il sindaco di tutti, a prescindere da chi lo vota, evitando di usare toni sprezzanti. Non gli basta vincere, vuole stravincere, mostrando una sorta di rancore e disprezzo per i veneziani, che hanno chiarito col voto che non hanno una grande opinione di lui: anche noi non siamo stati votati in terraferma, ma non mostriamo certo disprezzo e rancore. Anzi, ci impegneremo per migliorare il nostro progetto, così dovrebbe essere per tutti».

IL BILANCIO

E del resto, è il ragionamento dentro il Pd, ognuno farebbe bene prima a guardare prima in casa propria, per cercare di capire perché da una parte è arrivato il consenso e dall'altra no. «Diciamo che se io devo fare una riflessione seria sull'esito del voto a Mestre, lui deve fare altrettanto su Venezia» sorride Baretta, che giusto ieri ha riunito la coalizione per un'analisi del voto e soprattutto per definire la linea strategica e i prossimi passi. Partendo dalla considerazione che il cammino è iniziato in salita e tutto sommato non ci si può lamentare più di tanto se il risultato è stato deludente: «Sapevo che sarebbe stata una scalata molto dura il rischio di partenza era un risultato irrilevante per il centrosinistra; invece ci siamo, sia nel numero degli eletti (con 10 consiglieri), che nella consistenza dei voti. Il 30% di consensi dà corpo a una importante capacità di tenuta. Non alleggerisce la sconfitta, ma rappresenta il punto di partenza. Il voto andrà analizzato quartiere per quartiere, le esigenze dei cittadini devono tornare ad essere la molla da cui ripartire».

A patto, specifica Baretta, di non ripetere gli errori di cinque anni fa: «Dopo il voto c'era stato lo squagliamento del centrosinistra con una depressione generale. Per questo dico che come coalizione e come squadra dobbiamo esserci e la fiducia avuta da chi ci ha votato ricambiata con l'impegno». E a proposito di impegno, quello che aspetta Baretta, costretto a dividersi tra Venezia e Roma, dove si troverà a gestire nei prossimi mesi come sottosegretario all'Economia una partita delicata come il Recovery Fund e la montagna di miliardi da gestire, non è di poco conto. Anche se lui assicura che in Consiglio e in città ci sarà: «Sarà una sforzo non da poco, ma è doveroso, lo avevo messo in preventivo quando mi sono candidato. Tra l'altro è anche utile che ci sia qualcuno del Consiglio nel governo, speriamo che i soldi del Recovery Fund ci siano anche per Venezia, cercheremo di fare in modo che arrivino».

Marco Bampa

