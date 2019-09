CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAMARCON «Farò esaminare il video della seduta consiliare dall'ufficio legale del Senato per valutare se non ci siano gli estremi per un eventuale esposto alla direzione del partito». La senatrice leghista, nonché consigliera comunale di Marcon, Nadia Pizzol, dice di non voler polemizzare oltre nei confronti del sindaco Matteo Romanello, pure lui leghista, che nel corso della seduta di giovedì scorso l'ha pubblicamente invitata «a starsene a casa se in consiglio deve dire delle fesserie», ma al tempo stesso è intenzionata nei...