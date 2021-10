Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POLEMICAJESOLO - «Un nostro dipendente è rimasto senza informazioni e senza tampone dopo che gli è stato comunicato di essere stato a contatto con una persona positiva, per lui è stato impossibile anche tornare in hotel». Coda polemica per l'Ironman di Jesolo. Non c'entrano nulla le strade chiuse che tanto hanno fatto discutere nei giorni scorsi, il problema semmai è tutto legato a dei tamponi effettuati a parte degli operai e...