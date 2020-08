LA POLEMICA

JESOLO Formalizzata la richiesta di commissariamento della Croce rossa. Dopo i 12 nuovi casi di positività al Covid 19 registrati negli ultimi giorni tra i richiedenti asilo ospitati nel centro, il sindaco Valerio Zoggia non ha perso tempo. L'ufficialità è arrivata ieri mattina con il documento firmato dal primo cittadino e indirizzato al Comitato regionale Veneto della Croce rossa italiana e, per conoscenza, al prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto e al governatore del Veneto, Luca Zaia. Una decisione giustificata dal sindaco per tutelare la sicurezza di cittadini e ospiti della località balneare e rispetto ad una gestione del centro e dei circa 85 ospiti, ritenuta non efficace alla luce dei nuovi contagi accertati dall'Ulss 4 Veneto Orientale.

I CONTAGIATI

Gli ultimi tamponi hanno confermato che solo uno degli ospiti già positivi si è negativizzato, riscontrando inoltre altri due casi per un totale di 12 contagi. Ci sono poi gli altri 73 migranti, per ora negativi, che potranno uscire dal centro. E proprio su questo aspetto si sta consumando lo scontro, visto che la richiesta, a partire dal sindaco, è quella di far continuare la quarantena fino a quando tutti i migranti risulteranno negativi. Impossibile, per il momento, avere una risposta dai vertici della Croce rossa che dopo le tensioni di giovedì scorso hanno preferito non commentare le ulteriori vicende mentre l'area rimane comunque presidiata dalle forze dell'ordine. Il sindaco Valerio Zoggia però ha voluto rincarare la dose, lanciando un duro attacco alla Cri, mettendo in discussione le modalità di gestione. «Siamo convinti ribadisce il sindaco - che l'attuale gestione del centro di via Levantina non sia rigorosa e che non ci siano adeguati controlli da parte del personale e dei responsabili della struttura. Non è possibile che a distanza di quasi un mese dai primi casi di positività e nonostante le misure che ci è stato detto essere state prese, si stia rivivendo questo copione. I nuovi casi di positività ci preoccupano molto, dimostrano che il virus continua a circolare tra gli ospiti con il rischio di continuare ad aumentare il numero di infetti e dover prolungare la quarantena. Quest'ultimo aspetto rischia di esacerbare le tensioni accumulate negli ultimi giorni tra i richiedenti asilo con tutte le conseguenze del caso. Questa situazione non è più accettabile e chiediamo formalmente il commissariamento del centro che porti ad una gestione più efficace, per il bene della città, dei suoi cittadini e dei suoi ospiti e per le stesse persone che si trovano nella struttura».

STRUTTURA NEL MIRINO

Un pensiero praticamente condiviso da tutte le forze di opposizione, che continuano a ribadire la necessità di chiudere il centro, come ieri ha ribadito Daniele Bison della lista Jesolo: «La struttura della Cri dice ormai è diventata una enclave fuori controllo e va chiusa subito». E se in città continua ad essere rilanciata l'idea di realizzare un centro termale al posto della Cri, l'unica voce a sostegno dei migranti è quella di Francesco Esposito del comitato per la difesa dei diritti civili. «Tutto diventa sempre più chiaro commenta - il problema a Jesolo è la Cri. A Jesolo c'è la caccia agli untori, ma se tutti i controlli vengono effettuati ed i dovuti provvedimenti vengono presi, per alcuni non basta. Il punto di arrivo, da anni oramai, è solo uno: svuotare la struttura per andare avanti con un piano ben preciso, costruire ancora in una Jesolo già fin troppo cementificata. Non si spiegherebbe altresì come mai solo sulla Croce Rossa si richiede un intervento che non ha precedenti mentre in altri casi o si tace o si sorvola. Per quale motivo non si chiedono tamponi a tappeto per tutti coloro che hanno frequentato le discoteche in cui sono saltate le procedure di sicurezza le scorse settimane?».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA