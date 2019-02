CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAJESOLO «Abbiamo espresso al sindaco tutta la nostra preoccupazione sull'applicazione della tassa di sbarco, da parte di Venezia, anche ai turisti che soggiornano nella costa veneziana, sollecitandolo ad intervenire nei confronti del suo collega per non farla applicare». È quanto chiesto martedì scorso nell'incontro in municipio tra il presidente dell'Associazione jesolana albergatori, Alberto Maschio e il sindaco Valerio Zoggia. L'appuntamento era stato fissato su esplicita richiesta di Aja, che aveva messo sul piatto tutta una...