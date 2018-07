CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAGENOVA Da «aiutiamoli a casa loro» a «non ci aiutino a casa nostra». Si potrebbe riassumere così la presa di posizione del gruppo della Lega a Genova, città tra le più anziane d'Europa, dove il Comune e la Asl 3 hanno messo in atto come ogni estate un piano anti-caldo che prevede quest'anno la partecipazione di alcuni richiedenti asilo al gruppo di volontari che si occuperà degli anziani a rischio attraverso una rete capillare di assistenza domiciliare.PREFERENZEUn'idea, quella di utilizzare i migranti, che non piace agli...