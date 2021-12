LA POLEMICA

CHIOGGIA Mancavano i pescatori. Nella ridda di commenti che ha accompagnato la riunione degli Stati generali della pesca, la mancanza di quelli che sono i principali attori e, nello stesso tempo, l'oggetto della discussione, ha colpito un po' tutti. Del resto, se di lunedì le barche sono in mare, è segno che tutto va bene. L'alternativa era organizzare la kermesse in un giorno del fine settimana m, forse, questo avrebbe comportato altre defezioni.

Ma più che l'assenza dei pescatori, è stata la presenza della Lega a scatenare le polemiche. I rappresentanti del Carroccio erano la quasi totalità dei politici intervenuti, fatta eccezione per il deputato europeo Paolo De Castro, in passato sottosegretario alla pesca, che è comparso con una dichiarazione registrata, esprimendo peraltro considerazioni in linea con quelle dei politici leghisti sulla necessità di conciliare la tutela del mare e dell'ambiente con le articolazioni sociali ed economiche del territorio. Insomma, i pescatori e l'ambiente si salvano insieme e non ognuno per proprio conto. Per il resto, però, è stata una passerella di esponenti leghisti, hanno criticato il capogruppo comunale Pd, Lucio Tiozzo, e il consigliere Jonatan Montanariello («sembrava di essere a Pontida»). La parte del leone l'ha fatta la parlamentare europea Rosanna Conte che, oltre ad essere ripetutamente nominata nella brochure illustrativa del convegno, è intervenuta dal palco per tre volte, in particolare nella veste di presentatrice dell'appello Salviamo la pesca pubblicato su change.org. Un appello che avrebbe dovuto essere bipartisan, politicamente parlando, ed espressione del territorio, dal punto di vista sociale e che, quindi, meglio sarebbe stato illustrato da un esponente istituzionale. Senza contare, poi, la presenza in sala, accanto ai banner dei molti sponsor dell'iniziativa, anche di quelli che raffiguravano la stessa Conte. «Una scelta infelice ha detto Tiozzo che sembra rispondere ad esigenze interne della Lega, come quella di tenere gli stati generali della pesca, a maggio, tra Caorle, Porto Tolle e Chioggia, per dare visibilità ad alcuni loro esponenti, il rodigino Corrazzari e la stessa Conte».

LA REPLICA

«Non capisco i problemi del Pd replica il consigliere leghista Marco Dolfin i politici erano tutti esponenti istituzionali, certo della Lega, ma con competenze specifiche e incarichi nel settore. Ha parlato anche l'europarlamentare Pd Paolo De Castro che, essendo a Bruxelles, non poteva essere presente e poi hanno parlato sindaci ed esponenti di associazioni economiche e di categoria di tutte le tendenze politiche. Sono stati invitati e potevano parlare anche i colleghi consiglieri regionali Baldin (M5S) e Montanariello, ma se ne sono andati loro». D.Deg.

