LA POLEMICA

CHIOGGIA «Eccellenza, si ravveda». Il fatto che, ad una sorta di pentimento, venga chiamato un vescovo, nello specifico quello di Chioggia, monsignor Adriano Tessarollo, suona, quantomeno, insolito. Eppure è quello che sta accadendo nella polemica che si è sviluppata attorno al messaggio che il prelato aveva lanciato, l'altro giorno, per criticare il divertimentificio delle discoteche, l'industria del ballo e dello sballo, così gravida di conseguenze nefaste per i giovani. A rispondergli, in maniera apprezzabilmente più civile di quella riscontrata su alcuni post su facebook, è Mattia Gianni, detto Cuenca, organizzatore di eventi in vari locali di Sottomarina. Il giovane contesta al religioso di aver fatto di tutta l'erba un fascio, nel citare, quali tratti dominanti del mondo della movida, «ubriacature, risse e stupri», generalizzando episodi che andrebbero inseriti, ciascuno nel suo contesto, attribuendo le responsabilità caso per caso. Gianni afferma di essere rimasto amareggiato dal fatto che Tessarollo «non solo esprime una condanna morale verso una categoria di lavoratori, ma invita il Governo a ridurli alla fame». Questo perché il vescovo aveva scritto «e adesso bisogna anche sostenere questa industria di sballo notturno con fondi pubblici, derivanti da tasse sempre in aumento o con i contributi che chiediamo all'Europa». «Nessuno nasconde replica Gianni che ci siano operatori che si sono macchiati di comportamenti sbagliati, ma la maggior parte di loro ha come primo obiettivo quello di far vivere qualche ora di spensieratezza ai propri clienti. Gente di tutte le età, non ci sono solo i giovani nei locali. Non ci sono solo quelli che cercano lo sballo ma anche quelli che cercano momenti di socialità. Il nostro lavoro crea guadagno per molte persone: baristi, cassieri, addetti alla sicurezza, addetti alle pulizie, guardarobieri, infermieri, parcheggiatori. Studenti, padri e madri di famiglia, che ora si ritrovano senza un lavoro stabile. Ritengo che tutti i leoni da tastiera che hanno infangato il Vescovo, abbiano sbagliato ma, allo stesso tempo, la nostra attenzione dovrebbe essere posta alle sue parole, quando ritiene che il nostro lavoro non debba ricevere compensi dallo Stato, perché non porta niente di produttivo. Queste parole dette dal Vescovo della mia città fanno davvero male».

Diego Degan

