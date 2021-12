LA POLEMICA

CAVALLINO-TREPORTI «La decisione di annullare la commissione trasporti del Comune fissata per ieri, sembra tanto una mancanza progettuale per la seconda porta d'accesso per Venezia». Parole di Samuele Ghezzo, presidente del comitato dei viaggiatori pendolari di Cavallino-Treporti che stigmatizza il posticipo a gennaio, se ci sarà un calo di contagi, della commissione consiliare che doveva svolgersi ieri per discutere delle varie fasi di cantiere e del progetto di nuovo terminal di Punta Sabbioni. «Ormai siamo alla fine del 2021 attacca Ghezzo - e nascondersi dietro una foglia di fico appare quantomeno offensivo per la tecnologia che ha permesso agli enti di continuare a lavorare durante il periodo pandemico». La commissione era stata convocata già da tempo, ed erano stati richiesti i progetti in forma cartacea. «La risposta è arrivata nella giornata di venerdì da parte di Actv continua - dove sostanzialmente risponde picche e si appella all'aumento dei contagi. Nel 2021 con i mezzi tecnologici si poteva fare una videoconferenza e mostrare i progetti on line, ma forse questi progetti tanto sbandierati sono ancora allo stato embrionale». Ad essere sottolineati sono anche i disagi che i pendolari continuano a subire: «La linea 17 ferry boat per il Lido viene sistematicamente sospesa aggiungono dal comitato - lunedì scorso è saltata una delle corse più importanti, il diretto delle ore 7 da Punta Sabbioni, chiediamo maggiore attenzione visto i lauti abbonamenti che i pendolari pagano regolarmente tutti i mesi. Auspichiamo a questo punto che i vertici Actv non prendano la palla al balzo del Covid per posticipare ulteriormente l'illustrazione del progetto, ringraziamo nel frattempo maggioranza e opposizione che erano d'accordo allo svolgimento della commissione». Il vicesindaco Francesco Monica ha ribadito che il Comune era pronto a partecipare alla commissione, anche in videoconferenza.

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA