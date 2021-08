Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POLEMICACAVALLINO TREPORTI Il progetto Duferco-De Piccoli, che prevede la costruzione di una banchina per navi da crociera alla bocca di porto del Lido, torna a far discutere. Sul tema interviene la sindaca di Cavallino Treporti, Roberta Nesto. «A De Piccoli, già viceministro nel 2006 con delega in materia di navigazione e trasporto marittimo e oggi parte interessata al progetto Venis Cruise 2.0, vorrei ricordare che sono sempre aperta...