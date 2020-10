LA POLEMICA

BELLUNO «Siamo tutti italiani, però evidentemente le regole non valgono per tutti». Ricorre ad un amaro sarcasmo, Mario Pozza, presidente della Camera di commercio di Belluno e Treviso, per commentare la delibera della Provincia autonoma di Bolzano, poi seguita in parte anche da quella di Trento: in deroga ai limiti del recentissimo Dpcm, nei due territori i bar potranno rimanere aperti fino alle 20 e i ristoranti fino alle 22 (il Trentino, rispetto all'Alto Adige, chiude teatri e cinema e mantiene la scuola in presenza). Nella confinante provincia bellunese, come nelle altre aree a statuto ordinario, vige invece l'obbligo di abbassare le saracinesche alle 18.

I PRIVILEGI

Pozza si schiera con gli esercenti locali, infuriati per l'ennesimo caso di regimi diversi tra attività situate a pochi chilometri di distanza. «C'è chi gode di privilegi dovuti alla storia, che ormai dovrebbero essere rivisti. O forse la pandemia non riguarda quelle realtà?», rimarca il presidente dell'ente camerale. Ma quello della concorrenza sugli orari, è solo uno degli aspetti legati al provvedimento governativo che preoccupa il numero uno della Camera di commercio. Secondo Pozza (che per l'occasione - spiega - ha indossato una cravatta nera a lutto), il nuovo mini-lockdown rischia di mettere definitivamente in ginocchio almeno metà delle ditte della filiera della ricettività e dell'accoglienza: «Dipenderà dagli aiuti economici che l'esecutivo metterà in campo, ma moltissime attività erano già in forte difficoltà dopo la serrata della scorsa primavera. Nei mesi estivi si è lavorato bene, ma non abbastanza per recuperare. Soprattutto da Roma sembrano non capire che dietro i bar e i ristoranti c'è un indotto che rischia di fermarsi a sua volta».

LE MISURE

Il presidente non ignora certo la necessità di contenere la seconda ondata di Covid «ma si poteva fare in altro modo rimarca -. Così si getta un'ombra sul futuro di moltissime imprese, occupazione e investimenti. Qui in Veneto non siamo barricaderi, ma la pazienza ha un limite e si rischia di alimentare tensioni sociali, che invece devono essere evitate. Per contribuire a facilitare la vita alle imprese, intanto, la Camera di commercio rafforza il processo per rendere digitali pratiche e procedure. Un percorso verso una Camera 4.0 - spiega il segretario generale Romano Tiozzo partito fin dall'anno scorso ancora prima dell'emergenza Covid. E al quale il territorio bellunese sta rispondendo in modo positivo. E' il caso della firma digitale, ovvero l'apertura e la sottoscrizione di documenti e servizi, tramite un'autenticazione telematica: da gennaio a fine settembre, l'istituzione ne ha distribuite 5.775, a fronte delle 6.613 dell'intero anno precedente. Le ditte della provincia ne hanno richieste 4.625, mentre nella Marca si fermano a 1.150. In crescita anche l'andamento del cassetto digitale dell'imprenditore»: finora, è stato attivato da 19.668 aziende. Un numero assoluto che colloca la realtà camerale trevigian-dolomitica al settimo posto su scala nazionale. La percentuale degli aderenti sul totale delle aziende iscritte, tuttavia, si attesta al 19,2%.

ALL'AVANGUARDIA

E l'area bellunese conferma la sua propensione ai nuovi servizi telematici anche sul fronte delle pubbliche amministrazioni: tutti i Comuni si sono convenzionati con il portale internet Impresa in un giorno, per gestire gli appositi sportelli unici virtuali. Nella Marca la quota è di 30 su 94. Tra le ultime novità, pure i certificati d'origine per esportare un prodotto possono essere ottenuti interamente per via telematica.

Mattia Zanardo

