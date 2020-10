LA POLEMICA

BELLUNO «Non condivido l'atteggiamento dell'Usl 1 Dolomiti. Perché, in Veneto, dobbiamo avere anziani più fortunati di altri?». È ancora calda la questione case di riposo che, all'alba di una seconda emergenza da covid-19, si trovano da sole e senza personale. Roberto Volpe, presidente di Ancora (Associazione nazionale di coordinamento degli organismi di assistenza pubblica) e di Unipa Veneto (Unione regionale istituzioni e iniziative pubbliche e private di assistenza), l'ha definita una «crisi devastante». In Veneto mancano circa 1.500 infermieri e 1.500 operatori socio-sanitari. Una situazione resa ancora più drammatica dalla diffusione del virus che ha colpito duramente il personale delle case di riposo. In provincia di Belluno ci sono 29 centri di servizio per un totale di 1.978 posti letto. Sono scoppiati focolai a Cortina d'Ampezzo, con ben 15 morti, e a Ponte nelle Alpi. L'azienda sanitaria bellunese, pur comprendendo la difficoltà del momento, ha però sottolineato l'importanza, da parte delle case di riposo, di «sviluppare una strategia e un'azione comune per far fronte alle criticità in maniera costruttiva e coordinata». In altre parole i centri di servizio del territorio devono collaborare tra di loro e trovare un modo per sopravvivere all'emergenza.

«Belluno ci ha sorpreso spiega Roberto Volpe di Unipa Veneto per l'atteggiamento dell'Usl 1 Dolomiti che sembra dire alle case di riposo: arrangiatevi. In altre province del Veneto le aziende sanitarie sono andate in soccorso di queste strutture fornendo infermieri. Mi vengono in mente Montecchio Maggiore e Montebello, entrambe in provincia di Vicenza, o Padova». Esempi che sono stati esposti all'Usl 1 anche dai presidenti delle case di riposo bellunesi nell'incontro di circa una settimana fa. Ma in quell'occasione è stato chiesto aiuto alla Regione. I presidenti hanno domandato in coro «una regia unica che deve farsi carico del problema, trovando delle nuove modalità per l'assunzione di infermieri e operatori socio-sanitari destinati alle case di riposo». Che deve avvenire però attraverso un «contratto dignitoso, paragonabile a quello nazionale della Sanità».

La versione che fornisce Volpe è differente. Le aziende sanitarie che hanno aiutato i centri di servizi l'hanno fatto «di loro iniziativa, guidate solo dalla loro sensibilità. Non è stata affatto una decisione della Regione. È partito tutto a livello locale e si è deciso di aiutare le strutture in cui c'erano stati più contagi». Questo è stato possibile perché tra l'azienda sanitaria e i centri c'è «una convenzione che prevede una fattiva collaborazione e partnership. Parliamoci chiaro: un partner non viene trattato in questo modo. L'atteggiamento di Belluno non lo condivido». Tra le usl venete, sempre secondo Roberto Volpe, dovrebbe esserci un'uniformità di intenti.

«È come se avessimo anziani di serie A e anziani di serie A sottolinea il presidente di Unipa Veneto Perché dobbiamo costruire un ulteriore confine all'interno della regione che impedisce di aiutare chi è in difficoltà? Perché devo considerarmi più fortunato a esser nato in un posto piuttosto che in un altro? Scaricare sulle case di riposo non è pensabile». Ora che, a livello regionale, la situazione è di nuovo fuori controllo Roberto Volpe ripropone l'appello che aveva lanciato a inizio mese attraverso una mail al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al ministro della Salute Roberto Speranza, ai parlamentari e a tutti i sindaci del Veneto (compresi quelli bellunesi). Ad oggi nessuno ha ancora risposto.

