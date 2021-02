LA POLEMICA

BELLUNO Mondiali di sci alpino a Cortina: un grande evento, ma il capoluogo non risponde. Botta e risposta tra i consiglieri di opposizione Raffaele Addamiano e Andrea Stella e il sindaco Jacopo Massaro sulla città spenta nonostante l'appuntamento sportivo più importante degli ultimi anni.

PRESA DI POSIZIONE

La vicenda nasce da una forte presa di posizione dei due rappresentanti del gruppo Obiettivo BellunoFratelli d'Italia che in un'interrogazione si scagliano contro l'amministrazione Massaro, rea di passività e di non saper sfruttare l'occasione per portare gente in città. Mondiali tempo di rinascita, occasione per il territorio per prendere una boccata di ossigeno e far girare l'economia dopo mesi di grande difficoltà, ma evidentemente non per il capoluogo. E così alle accuse dei due consiglieri il primo cittadino risponde con il dito alzato e il fare di chi deve ricordare, suo malgrado, qualcosa che si dovrebbe sempre tenere a mente: c'è una pandemia in corso, non si può organizzare nulla.

DIVISI IN DUE

Provincia divisa in due? Forse. Certo nella parte alta sono giornate di gioia, ma nel capoluogo non c'è traccia del grande evento sportivo. «Lunedì sono iniziati a Cortina d'Ampezzo i 46esimi campionati mondiali di sci alpino, manifestazione organizzata dalla Federazione internazionale sci, con un nutrito programma che include gare di discesa libera, supergigante, slalom gigante, slalom speciale, combinata e slalom parallelo, tutte sia maschili, sia femminili, sia, infine, miste ricordano nella premessa alla loro interrogazione Addamiano e Stella -. Questa importantissima kermesse ha principalmente una valenza sportiva e agonistica ma, nonostante le doverose limitazioni imposte dalla pandemia, ha pure un risvolto socio-turistico e di immagine a livello globale che non coinvolge soltanto la Perla delle Dolomiti. Anche Belluno, già Città alpina, dell'anno dovrebbe svolgere a sua volta un ruolo di richiamo nell'ambito di questi storici campionati avendo, come noto, all'interno del suo territorio un bellissimo comprensorio sciistico da valorizzare e promuovere». Da qui la richiesta di spiegazioni al sindaco e all'assessore competente in materia di eventi, Yuki d'Emilia.

INIZIATIVE A COSTO ZERO

«Trovo assai singolare che in concomitanza coi Mondiali di sci a Cortina l'amministrazione comunale del capoluogo dolomitico, a quanto consta, non abbia organizzato in città alcunché ribadisce Addamiano a spiegazione della nota inviata ieri a Palazzo Rosso -, pur nel doveroso rispetto delle norme anti Covid. Ho presentato ieri mattina una interrogazione al riguardo. Pensavo a iniziative praticamente a costo zero: vetrofanie dell'evento nei negozi, bandiere dei Paesi ospiti in centro storico e altro».

REPLICA SECCA

La risposta di Massaro arriva forte e chiara: perché non ci sono eventi? Perché c'è una pandemia in corso. Punto, argomento chiuso, il primo cittadino è deciso. «Abbiamo sospeso ogni tipo di attività per rispetto delle norme e della sensatezza risponde il sindaco di Belluno-; in periodo di Covid e di grande rischio, sarebbe stato da irresponsabili costruire eventi aggiuntivi, inoltre è del tutto inopportuno investire risorse economiche e forzare la mano per organizzare eventi in un momento in cui l'indirizzo nazionale è di non farli. In quanto alle vetrofanie, bhè sappiamo tutti che la competenza non è del Comune in questo caso».

Alessia Trentin

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA