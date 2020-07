LA POLEMICA

BELLUNO «E allora mettiamo l'aereo». Di Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio di Belluno, nessuno può dire che non sia una persona diretta o che abbia paura di dire quello che pensa. Così, senza troppi giri di parole, si sofferma ad analizzare la proposta avanzata mercoledì alla Magnifica comunità del Cadore davanti allo stato maggiore di Anas. «Dobbiamo decidere se vogliamo una strada turistica e quindi limitare il transito ai mezzi pesanti diretti in Cadore» ha spiegato l'assessore di Cortina, Benedetto Gaffarini. Sulla stessa linea d'onda anche il primo cittadino di San Vito, Franco De Bon e la sua collega di Valle di Cadore Marianna Hofer.

«L'economia non è solo l'economia di Belluno è quella del Veneto - ingrana la quarta Mario Pozza - come possiamo pensare di mettere dei limiti ai transiti delle merci. A Belluno c'è il primo distretto dell'occhiale al mondo. Veramente rimango basito davanti a proposte come queste. Non ha senso. Già viviamo in un momento di difficoltà economica, con numeri che potrebbero rivelarsi drammatici per l'occupazione, se ci mettiamo a pensare ai limiti per le merci diventa davvero pericoloso. C'è un altro aspetto che mi sta a cuore. Chiediamo risorse per la montagna, ma queste risorse da dove si trovano nel pozzo di san patrizio? O nelle imprese che producono? Mi sembra un masochismo continuo. Dobbiamo provare a capire che il mondo va avanti e non si ferma a Belluno, le merci devono essere libere di spostarsi. I dati dei transiti, rispetto all'anno scorso, mettono in luce che ci sono dei crolli vicini al trenta per cento. Il buon senso dice che non è neanche il momento di parlarne. Non possiamo sperare di salvare la montagna chiudendo il traffico».

In questo quadro di contrapposizione il presidente della provincia Roberto Padrin ha già preso in mano la toga da giudice, o il fischietto e i cartellini da arbitro. «Credo sia utile affrontare un discorso in questo senso - ha spiegato nel pomeriggio di mercoledì - dobbiamo parlarci tra sindaci ma coinvolgendo anche tutte le categorie. Io voglio che al tavolo ci siano gli stessi camionisti e voglio sentire il loro parere». Nel dibattito non è intervenuta Confindustria la cui posizione è però nota. La presidente Lorraine Berton ha più volte sottolineato la necessità di uno sbocco a nord e del prolungamento dell'autostrada, esprimendo rammarico quando il piano per le olimpiadi è stato presentato con le due circonvallazioni di Cortina e Longarone e non con un progetto di più ampio respiro. Ciò che è certo è che eventualmente toccherà ai sindaci fare fronte comune per limitare il transito delle merci che usano la Alemagna, passano per Cortina e Dobbiaco, come alternativa all'autostrada del Brennero. Meno probabile che possa essere percorsa la strada, suggerita da qualche utente di Facebook (probabilmente come battuta), di mettere un casello e far pagare il pedaggio ai camion sul ponte Cadore.

