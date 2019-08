CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICABELLUNO «Bene l'impegno della Regione. Ma non esiste solo il Nevegal, c'è anche la Schiara». Il Colle unisce poli lontani. Pd e la giunta Zaia, per la precisione. Il segretario dell'Unione comunale di Belluno, Roberto De Moliner, plaude infatti la risposta giunta a Belluno da Venezia in merito al gruzzolo, importante, che la Regione sembrerebbe voler riservare al rilancio del Colle. Nonostante le scaramucce in sede di Consiglio, quando la proposta del partito è stata bocciata, alla fine davanti all'urgenza di non far chiudere...