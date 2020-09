LA POLEMICA

ADRIA La Lega chiede la testa del sindaco Omar Barbierato. «Dopo il grande risultato di Luca Zaia - commenta il capogruppo Paolo Baruffaldi - un altro dato salta agli occhi in queste elezioni. La coalizione civica, la civica di Barbierato ad Adria oggi vale 487 voti».

I numeri non mentono a suo avviso. «La lista Il Veneto che vogliamo, che ha visto direttamente il sindaco rappresentante di lista ai seggi e un impegno dello stesso a promuovere il candidato Arturo Lorenzoni senza sosta a partire da mesi fa, ha segnato un calo di oltre 2.500 voti in solo due anni. Se pensiamo che al primo turno delle elezioni amministrative del 2018 la coalizione civica ha espresso 3.194 voti, siamo di fronte a una Caporetto».

Un altro dato, secondo l'esponente Lega, è significativo di quello che definisce declino in città di Barbierato e della sua maggioranza. «Mi riferisco ai voti di preferenza. Enrico Bonato, capogruppo di Ibc in consiglio comunale, figlio di Leonardo Bonato, fondatore e presidente di Ibc, per il quale avrebbe dovuto correre e impegnarsi tutta la maggioranza che amministra Adria, ha ottenuto solo 380 preferenze. Se pensiamo che il candidato della Lega Cristiano Corazzari, che non abita ad Adria e soprattutto non si siede a palazzo Tassoni, ha avuto 470 preferenze, ancora di più si può capire dopo solo due anni il movimento civico del sindaco Barbierato sia stato spazzato via dalla volontà degli elettori. A questo punto mi chiedo quanto valga la pena ancora portare avanti questa agonia. Non sarebbe dignitoso e onorevole per il sindaco dimettersi e riconsegnare Adria a chi davvero oggi rappresenta la volontà e maggioranza degli elettori?».

Un altro esponente dell'opposizione interviene, guardando ad altro. «È evidente che il risultato di Zaia, che anche da solo avrebbe vinto, raccoglie consensi da destra e sinistra - sottolinea Lamberto Cavallari di Cavallari 2.0 - e chi pensa che ad Adria sarà sufficiente riunire il centrodestra per vincere e governare, evidentemente, non riesce a leggere la portata del risultato Zaia». Cavallari commenta il risultato di Bonato: «È sicuramente sotto le aspettative, ma può starci. Una cattiva gestione della città, un'esasperazione del clima e un alto tasso di arroganza hanno fatto il resto. Ha sbagliato chi, Barbierato e Bonato senior in primis, hanno caricato questa competizione di significati politici, impegnando tutta l'amministrazione in questa folle corsa. Credo che adesso un cambio di passo e una minor arroganza possano aiutare. Temo, però, ci sarà poco da salvare di questa esperienza. Per il futuro serve un progetto di ampio respiro, privo di personalismi che metta assieme anime e generazioni diverse, dove professionalità e la capacità siano le parole d'ordine. Solo cosi vedo un futuro per Adria».

Guido Fraccon

