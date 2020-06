L'epilogo su Veneto City è arrivato ieri mattina. Il Comune di Dolo ha chiesto alla nuova società nata dalle ceneri della Veneto City Spa (Protea Srl) se fossero ancora intenzionati a costruire. «È venuto meno l'interesse», la risposta della ditta. La giunta di Dolosi è così riunita per prendere atto della decadenza dell'accordo di programma. Fine della partita: il maxi progetto non si realizzerà. Veneto City, dopo gli entusiasmi iniziali del 2011, con il via libera siglato da Regione, Provincia e Comuni di Dolo e Pianiga, aveva rallentato la sua corsa. L'ostacolo delle associazioni ambientaliste che si erano sempre opposte a quello che per loro sarebbe stato un enorme ecomostro, una cattedrale nel deserto da 700mila metri quadrati e 1,7 milioni di metri cubi. Nel sogno del papà del progetto, l'ingegner Luigi Endrizzi, morto tre anni fa, doveva diventare la capitale delle eccellenze venete. In realtà, però, non si è mai superata la fase dell'enorme contenitore senza un contenuto. La società si era affidata anche a un archistar di livello internazionale per disegnare un smart city d'avanguardia, e Piergiorgio Baita e la cricca del Mose ci avevano messo gli occhi per provare a entrare nell'affare.

