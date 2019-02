La piena del Reno, danni ingenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Dopo il caos scattano verifiche e polemiche. Il ministro Toninelli manda gli ispettori, il Codacons deposita un esposto, i politici puntano il dito. All'indomani dell'inferno bianco con migliaia di automobilisti intrappolati nell'autostrada del Brennero, scoppia una nuova bufera, ma questa volta è politica. Mentre continua ad imperversare il maltempo in tutto il Nordest, con numerose valanghe che continuano a staccarsi.IL MINISTRO«Vogliamo vederci chiaro sui disagi sulla A22: è già in corso un'ispezione per verificare che il...