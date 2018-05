La piccola sta già meglio e ha cominciato a giocare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN OSPEDALETREVISO La bambina sta bene. La piccola di nemmeno tre anni caduta domenica dal terrazzo di casa a Mogliano non è in pericolo di vita. Anzi, ha già iniziato a giocare con gli altri pazienti del reparto di Pediatria. Incredibilmente, il volo nel vuoto da quasi sei metri di altezza non le ha causato gravi lesioni. È ancora ricoverata nell'ospedale di Treviso. Ma quasi per precauzione dopo l'accaduto. Stando a quanto emerge, la bambina ha riportato una microfrattura allo zigomo e alcune escoriazioni nella zona della testa, del...