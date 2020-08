LA PIANIFICAZIONE

BELLUNO Meglio che il viaggiatore, che sia al volante di un'auto o di un camion, si metta il cuore in pace: sulle strade bellunesi, nel mese di agosto, il bollino oscillerà tra rosso e nero. Non c'è scampo. Le condizioni di traffico andranno da intenso con possibile criticità ( bollino rosso) a critico (bollino nero). Con picchi, ovviamente, nei fine settimana. E non è che il riferimento alle previsioni con maggior traffico vada ad una direttrice particolare. Certo è che la statale 51 di Alemagna verrà coinvolta. Ma il flusso estivo coinvolgerà l'intera rete provinciale. Il motivo c'è. Anzi, i motivi ci sono.

EFFETTO COVID

In pianura e nelle grandi città si soffre per l' afa e la gente, se può, sale in quota per cercare refrigerio. Si sommano la voglia di aria, dopo i mesi di isolamento coatto e la necessità per le imprese di andare avanti alla svelta con i lavori sulle strade. E' convinta il questore, Lilia Fredella: «Dobbiamo prenderne atto, questa 2020 è un' estate particolarmente problematica. Sempre ci sono state deviazioni e intoppi, movieri sulla strada. Oggi, però, assistiamo ad un turismo che è spesso di giornata, ancor di più concentrato nei fine settimana. E i blocchi non aiutano». Tutto è più complicato, quindi, anche in relazione ai numerosi cantieri che fanno da tappo: «Quello che noi possiamo garantire sono parole dei questore Fredella - è che faremo ciò che potremo per rendere lo scorrimento del traffico il più agevole possibile». I cul de sac si conoscono: da Pian di Vedoia, con l'inserimento di chi arriva dall'autostrada, ai passi dolomitici, con la 203 agordina che, come intensità di traffico, non è da meno.

LA MACCHINA OPERATIVA

I controlli ci saranno, quindi, e ripetuti. Anche con uso di telelaser, e riguarderanno per lo più le arterie della provincia. Lo stato dell'arte - a proposito di esodo, turismo e traffico è stato presentato, ieri in Questura, oltre che dal questore, Lilia Fredella, dal capo gabinetto, Luca Fodarella e dal dirigente della Polizia stradale, Paolo Fabbri. L'importanza della vigilanza pare parola d'ordine per Fabbri: «Nel mese di agosto, al sabato e alla domenica, raddoppieremo le pattuglie. E alle pattuglie in auto si aggiungeranno le pattuglie in moto che ci consentiranno interventi rapidi» afferma il dirigente della Stradale di Belluno. Va precisato che, per controllare il traffico e in stretta collaborazione con la Prefettura, oltre alla Polizia stradale scenderanno in campo tutte le Forze dell'Ordine, dai Carabinieri alla Guardia di Finanza.

I NUMERI

In totale, per tutelare l'utenza, si potrà contare su 14- 15 pattuglie decise a controllare le strade bellunesi. L'accordo per questo dispiego vale, ufficialmente, fino a Ferragosto, ma è praticamente certo che ci sarà il rinnovo fino a fine mese. Si dice che nelle località di montagna manchi il turismo proveniente da Oltralpe. Pochissimi i tedeschi e gli austriaci. Sono gli italiani a muoversi: «Quest'estate, rispetto alle passate stagioni, non stiamo assistendo ad alcun calo di presenze sulle strade perché la gente ha più che mai voglia di montagna», ribadisce Luca Fodarella.

