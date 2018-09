CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PIAGAVENEZIA Da settimane due bande di macedoni infestavano la città truffando ingenui turisti che venivano allettati da facili vincite al gioco delle tre scatolette. La gente chiamava le forze dell'ordine e questi scappavano portando via l'attrezzatura, con un copione che si ripeteva più volte al giorno. Questa volta è andata male, perché la banda che opera sul ponte dei Bareteri, di cui abbiamo parlato più volte, è incappata in un ufficiale dell'esercito romeno e subito dopo nei carabinieri che in borghese li tenevano d'occhio. Due...