POLIZIA LOCALE

VENEZIA Per Marco Agostini, comandante della polizia locale di Venezia, la nuova sede del corpo, al Tronchetto, «è un progetto adeguato ai tempi, efficace ed efficiente, che, grazie all'integrazione della Smart control room, ci consente di avere sotto controllo la gestione quotidiana dei servizi e della viabilità in centro storico e in terraferma. La nuova centrale è il cuore pulsante del corpo, costituisce quanto di più avanzato esista oggi nel nostro paese. All'interno del nuovo comando - ha detto Agostini - è presente anche una sala formazione che può accogliere fino a 88 persone, 50 in questo periodo di emergenza che impone il distanziamento. La darsena ci permette di avere ad uso esclusivo un ormeggio sicuro per la nostra flotta». Nel piano interrato della struttura che si affaccia sulla laguna sono presenti spogliatoi moderni, un'armeria, lo spazio di addestramento, una sala di identificazione e fotosegnalamento e un'area detentiva costituita da sette camere di sicurezza videosorvegliate, dotate di servizi igienici, realizzate seguendo le norme vigenti, uno spazio dignitoso e sicuro dove trattenere tutti gli arrestati e i fermati. «Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati alla realizzazione di questa opera, da qui proseguirà l'impegno del corpo per garantire la sicurezza e la vivibilità della nostra città», ha concluso il comandante.

A raccontare quale sia il lavoro della polizia locale di Venezia, il commissario capo Gianni Franzoi. Nel 2020 la polizia urbana ha sorpreso 85 persone a spacciare, 43 sono state arrestate mentre gli altri sono stati denunciati in procura. I servizi di controllo hanno portato alla segnalazione in Prefettura di un centinaio di persone, finite tra gli assuntori dello stupefacente. Quaranta i Daspo urbani staccati dalla polizia locale e legati al mondo dello spaccio, soprattutto in via Piave, arteria centrale di Mestre ma fin troppo al centro del degrado. In totale sono state 260 le dosi di sostanza stupefacente sequestrati dalla polizia locale «nonostante il lockdown abbia ridotto la circolazione dello spaccio in città», ha spiegato il commissario capo Franzoi.

«Non sono risultati frutti del caso ma il frutto di un'attività di sicurezza urbana svolta in maniera puntigliosa - ha continuato Franzoi - pressante, incalzante e senza soluzione di continuità portata avanti da uomini adeguati, mezzi efficienti e supporti importanti, anche grazie all'intervento della squadra cinofila della polizia locale di Venezia».

