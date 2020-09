LA PIAGA

BELLUNO Nel generalizzato calo di reati del periodo di lockdown spicca il caso delle violenze di genere, vera e propria piaga del Bellunese. Nella nostra provincia infatti questo tipo di reati (stalking, maltrattamenti, violenze alle donne) rappresentano la più grossa fetta di fascicoli su cui lavora la Procura. Ebbene, come spiega il comandante del Nucleo Investigativo dei carabinieri, il maggiore Marco Stabile, nei tre mesi di chiusura nel periodo di emergenza Covid, i carabinieri hanno avuto zero richieste di intervento e zero casi. «Non c'è stata nessuna chiamata da parte di donne maltrattate - spiega il maggiore Stabile -, forse ci saranno state chiamate informative ai centri antiviolenza, ma come Arma non abbiamo avuto chiamate». E prosegue: «Non solo non c'è stata una denuncia per reati di genere, ma nemmeno dopo, alla riapertura abbiamo registrato un boom, tanto che i numeri sono anche minori rispetto all'anno precedente.

I DATI

«I casi trattati di maltrattamenti in famiglia fino a metà agosto scorsa 32 contro i 54 dell'anno scorso nello stesso periodo», dice il comandante del Nucleo Investigativo snocciolando i dati. In questo 2020 i militari il nucleo specializzato della task force dei carabinieri contro le reati di genere, hanno indagato su 5 violenze sessuali casi (erano 24 l'anno scorso) 11 casi di stalking (nel 2019 sono stati 13 in tutto l'anno). In totale tra maltrattamenti e altri reati rientranti nella statistica di violenze di genere quest'anno siamo a 57 indagini contro i 130 casi del 2019 (un caso ogni tre giorni).

LA LETTURA

«Ci aspettavamo qualcosa nel periodo di lockdown - afferma il maggiore Stabile - ma va sottolineato che la Procura è molto rapida a trattare questi casi e forse questo può fare da deterrente. Non saprei analizzare questo calo». «Ricordiamo che si tratta di reati - prosegue il comandante - per i quali difficilmente si possono fare statistiche. Insomma non è come il furto o la droga per i quali possiamo fare controlli o prevenzione e di conseguenza ci possono essere dei fattori che possono influire sul dato. Per le violenze di genere abbiamo sempre bisogno della denuncia della donna: è un reato che deve per forza essere denunciato da qualcuno, dobbiamo venirlo a sapere per poi affrontarlo. L'unica prevenzione che si può fare è l'informazione». E il sistema di informazione funziona. «Questa bella provincia Belluno - dice il maggiore - è da tanti anni ai primi posti sulla qualità della vita, perché ha le istituzioni che funzionano, perché lavorano in rete e sono sensibili a questa problematica: abbiamo una struttura che per le donne funziona in maniera estremamente positiva. La Prefettura, ad esempio, ha istituito tra le prime il protocollo Rosa: periodicamente ci si trova e ci si confronta sulle varie problematiche, sempre sotto la regia della Procura».

L'AUMENTO

E se la piaga della provincia, la violenza di genere, ha subito un calo, sono aumentati in maniera esponenziale nel lockdown le liti tra vicini. Al centro c'erano le nuove regole anti-Covid. «Parliamo soprattutto dei delatori che ci chiamavano per segnalare eventuali comportamenti contro le regole per il contenimento della pandemia», spiega il maggiore Stabile. C'era chi chiamava i carabinieri segnalando: «Il mio vicino al civico numero tot...sta uscendo e non potrebbe farlo». O ancora «Questa persona non indossa la mascherina». E infine i runner, che tanto astio hanno suscitato: «Questa persona sta correndo lungo il Piave». E tanto altro.

