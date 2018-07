La peste cimice asiatica Agricoltura in ginocchio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Anche la soia è sotto attacco della cimice marmorata asiatica. L'insetto arrivato dall'estremo Oriente tre anni fa che sta mettendo in ginocchio le colture frutticole del Medio Friuli, diventa un pericolo anche per la coltura della soia.«Per ora non se ne vedono molte, ma ci sono spiega Marco Signor del servizio fitosanitario dell'Ersa e al momento non si può fare nulla perché la soia è in fioritura e non è possibile utilizzare pesticidi, anche per la presenza delle api», un insetto che già ha una vita difficile e va...