LA PESCA VENEZIA Sta per aggiungersi un nuovo atto alla storia di Co.Ge.Vo Venezia

LA PESCAVENEZIA Sta per aggiungersi un nuovo atto alla storia di Co.Ge.Vo Venezia & Chioggia, Consorzio per la Gestione e la Valorizzazione dei Molluschi Bivalvi che da più di vent'anni s'impegna per tutelare l'Alto Adriatico. Il suo scopo, quello di preservare l'ambiente naturale salvaguardandone i suoi abitanti attraverso un metodo sostenibile. Quella dei pescatori delle imprese consorziate (90 a Venezia e 85 a Chioggia) è una pesca artigianale, selettiva e a rotazione che ha ottenuto, unico caso in Italia, una certificazione di vongola...